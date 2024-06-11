Черноглазова Параскева Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1914 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.
Дочь: Черноглазова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1916 ст.
Дочь: Черноглазова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1918 ст.
Дочь: Черноглазов Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1926 ст.
Сын: Черноглазов Петр Иванович
Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич
Смерть
Неизвестно