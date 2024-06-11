Черноглазова Параскева Макаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черноглазова Параскева Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1914 ст.

Муж: Черноглазов Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1914 ст.

Дочь: Черноглазова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1916 ст.

Дочь: Черноглазова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1918 ст.

Дочь: Черноглазов Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926 ст.

Сын: Черноглазов Петр Иванович

Отец ребёнка: Черноглазов Иоанн Васильевич

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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