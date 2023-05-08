Шашлова Анна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1852
Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович
Рождение ребёнка
06.06.1855
Дочь: Овсянкина Акилина Ефремовна
Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович
Рождение ребёнка
08.06.1856
Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович
Рождение ребёнка
17.07.1857
Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович
Бракосочетание
30.05.1862
Рождение ребёнка
12.02.1864
Отец ребёнка: Шашлов Василий Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно