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Шашлова Анна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1852

Сын: Овсянкин Павел Ефремович

Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1855

Дочь: Овсянкина Акилина Ефремовна

Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1856

Сын: Овсянкин Федор Ефремович

Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1857

Сын: Овсянкин Илья Ефремович

Отец ребёнка: Овсянкин Ефрем Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.05.1862

Муж: Шашлов Василий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1864

Сын: Шашлов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Шашлов Василий Ермилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Ефрем Илларионович

Смерть
Неизвестно
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