Долгова Марфа Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1852
Отец ребёнка: Долгов Федот Львович
Рождение ребёнка
14.12.1855
Дочь: Долгова Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Долгов Федот Львович
Рождение ребёнка
01.03.1858
Отец ребёнка: Долгов Федот Львович
Рождение ребёнка
08.10.1860
Отец ребёнка: Долгов Федот Львович
Рождение ребёнка
16.01.1863
Дочь: Долгова Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Долгов Федот Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Федот Львович
Смерть
Неизвестно