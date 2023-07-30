Долгова Марфа Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Марфа Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1852

Сын: Долгов Аким Федотович

Отец ребёнка: Долгов Федот Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1855

Дочь: Долгова Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Долгов Федот Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Долгов Герасим Федотович

Отец ребёнка: Долгов Федот Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1860

Сын: Долгов Андрей Федотович

Отец ребёнка: Долгов Федот Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1863

Дочь: Долгова Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Долгов Федот Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Федот Львович

Смерть
Неизвестно
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