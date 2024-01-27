Коробов Corboff Иван Ефимович
Место рожденияРоссия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Коробов Corboff Ефим Евдокимович
Мать: ?
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Феня
Смерть
Неизвестно