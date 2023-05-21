Лумми Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лумми Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1975

Отец: не указан

Мать: Лумми Анна Алексадровна

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