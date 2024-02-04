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Жданова -- Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

23.04.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Нил Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.05.1901

Дочь: Жданова Феодосия Ниловна

Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
23.04.1902
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

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