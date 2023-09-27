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Баракова Александра Васильевна

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Место рождения

Пермь

Дата рождения

17.04.1869

Дата смерти

22.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Первушина Юлия Павловна

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Первушин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
23.07.1895

Сын: Первушин Борис Павлович

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

г.Кунгур Пермской губернии
Рождение ребёнка
23.04.1898

Дочь: Первушина Александра Павловна

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: Первушина Алевтина Павловна

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
27.04.1905

Дочь: Первушина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
31.01.1987

Дочь: Первушина Мария Павловна

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Павел Павлович

Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович

Смерть
22.01.1952
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