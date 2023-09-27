Баракова Александра Васильевна
Место рожденияПермь
Дата рождения17.04.1869
Дата смерти22.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермь
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Первушина Юлия Павловна
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Первушин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1895
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
г.Кунгур Пермской губернии
Рождение ребёнка
23.04.1898
Дочь: Первушина Александра Павловна
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: Первушина Алевтина Павловна
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1905
Дочь: Первушина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1987
Дочь: Первушина Мария Павловна
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Ульяновск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Первушин Павел Михайлович
Смерть
22.01.1952