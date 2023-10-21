Чернов Константин
Место рожденияВасильевка, 445130, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Васильевка, 445130, Россия
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Имчаг, Шарансккий район, Башкирии, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Васильевка, 445130, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николай Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Васильевка, 445130, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Васильевка, 445130, Россия