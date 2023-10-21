Чернов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Константин

Чернов Константин

Место рождения

Васильевка, 445130, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, 445130, Россия
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Имчаг, Шарансккий район, Башкирии, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, 445130, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николай Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Васильевка, 445130, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Васильевка, 445130, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close