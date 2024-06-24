АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВ
Место рождения
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: ГАВРИЛ
Мать: Ульяна Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ
Мать ребёнка: Настасья Афанасьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Настасья Афанасьева
Смерть
Неизвестно