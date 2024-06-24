АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВ 1743 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВ

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: ГАВРИЛ

Мать: Ульяна Никонова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Афанасьева

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Настасья Афанасьева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: Настасья Афанасьева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1779

Сын: ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Мать ребёнка: Настасья Афанасьева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Настасья Афанасьева

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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