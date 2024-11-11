Александрова-Саутина (Феодотова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.05.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Александров-Саутин Михаил Феодотович
Мать: не указана
Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Дочь: Симеонова-Карпухина (Александрова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Илья Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Иоанн(Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович
Дочь: Симеонова-Карпухина (Александрова) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович