Александрова-Саутина (Феодотова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова-Саутина (Феодотова) Елена Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1857 ст.

Отец: Александров-Саутин Михаил Феодотович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.10.1880 ст.

Муж: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.

Сын: Симеонов-Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Александров) Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.

Дочь: Симеонова-Карпухина (Александрова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1888 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1891 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Иоанн(Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.

Сын: Симеонов-Карпухин (Александров) Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1894 ст.

Дочь: Симеонова-Карпухина (Александрова) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Никифоров-Карпов-Дмитриев-Карпухин (Симеонов) Иаков (Яков) Александрович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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