Поликарпов Поникаров Иван Гавриилович / Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Поникаров Иван Гавриилович / Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Поликарпов Поникаров Гавриил / Гаврило / Гаврила Паникарович / Поликарпович

Мать: Поликарпова Поникарова Александра Яковлевна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 5 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 15 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты документов: Р... Показать все
Бракосочетание
Между 1853 и 1855

Жена: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна

Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 20 лет, жена - Ульяна Савельевна, 22 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493... Показать все
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 25 лет, жена - Ульяна Савельевна, 27 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Восприемник
28.12.1859 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Сидневой Анны Ивановны
Восприемник
03.05.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Емельянова Николая Феофановича
Рождение ребёнка
10.08.1860 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Диомид / Демид Иванович

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.08.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Феофан Дмитриевич и крестьянская девица Надежда Гавриловна... Показать все
Поручитель
30.10.1860 ст.
Романово, Переславский район, Ярославская область
Поручитель у Праскевы Прокопьевны [Спиридоновой]
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 28 лет, жена - Ульяна Савельевна, 30 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1865 ст.

Дочь: Поликарпова Поникарова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.03.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сестра Ивану села Рождествина девица Надежда Гавриловна Источник: Метрические кни... Показать все
Поручитель
09.01.1866 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Хазова Якова Федоровича
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 35 лет, жена - Ульяна Савельевна, 37 лет 16 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Дочь: Поликарпова Поникарова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Матвей Трофимович Суворов и Переславская мещанка Ев... Показать все
Поручитель
28.10.1873 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарпова Григория Симеоновича
Поручитель
11.01.1876 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарповой Надежды Гавриловны
Упоминание
06.11.1877 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарпова Андрея Симеоновича
Поручитель
25.01.1882 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Сиднева Павла Ивановича
Восприемник
13.02.1882 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Поликарпова Феодора Диомидовича
Восприемник
26.12.1883 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Хазова Ефимия, сына Хазовой Ксении Федоровны
Поручитель
09.11.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Куликова Пимена Адриановича
Восприемник
07.02.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кабанова Феодора Ильича
Поручитель
17.02.1891 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Никиты Федоровича Поликарпова
Поручитель
29.10.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поликарпова Василия Федоровича
Поручитель
28.10.1909 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поникаровой Евдокии Диомидовны
Поручитель
20.04.1914 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Поручитель у Поникарова Федора Диомидовича
Смерть
После 1914

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