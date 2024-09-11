Поликарпов Поникаров Иван Гавриилович / Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 5 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (росп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 15 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты документов: Р... Показать все
Бракосочетание
Между 1853 и 1855
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 20 лет, жена - Ульяна Савельевна, 22 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 25 лет, жена - Ульяна Савельевна, 27 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Восприемник
28.12.1859 ст.
Восприемник у Сидневой Анны Ивановны
Восприемник
03.05.1860 ст.
Восприемник у Емельянова Николая Феофановича
Рождение ребёнка
10.08.1860 ст.
Сын: Поликарпов Поникаров Диомид / Демид Иванович
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна
дата крещения - 13.08.1860 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Феофан Дмитриевич и крестьянская девица Надежда Гавриловна... Показать все
Поручитель
30.10.1860 ст.
Романово, Переславский район, Ярославская область
Поручитель у Праскевы Прокопьевны [Спиридоновой]
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 28 лет, жена - Ульяна Савельевна, 30 лет 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Рождение ребёнка
11.03.1865 ст.
Дочь: Поликарпова Поникарова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна
дата крещения - 13.03.1865 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - сестра Ивану села Рождествина девица Надежда Гавриловна Источник: Метрические кни... Показать все
Поручитель
09.01.1866 ст.
Поручитель у Хазова Якова Федоровича
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 35 лет, жена - Ульяна Савельевна, 37 лет 16 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт:... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Дочь: Поликарпова Поникарова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Ульяна / Ульяния Савельевна
дата крещения - 01.01.1873 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Матвей Трофимович Суворов и Переславская мещанка Ев... Показать все
Поручитель
28.10.1873 ст.
Поручитель у Поликарпова Григория Симеоновича
Поручитель
11.01.1876 ст.
Поручитель у Поликарповой Надежды Гавриловны
Упоминание
06.11.1877 ст.
Поручитель у Поликарпова Андрея Симеоновича
Поручитель
25.01.1882 ст.
Поручитель у Сиднева Павла Ивановича
Восприемник
13.02.1882 ст.
Восприемник у Поликарпова Феодора Диомидовича
Восприемник
26.12.1883 ст.
Восприемник у Хазова Ефимия, сына Хазовой Ксении Федоровны
Поручитель
09.11.1886 ст.
Поручитель у Куликова Пимена Адриановича
Восприемник
07.02.1891 ст.
Восприемник у Кабанова Феодора Ильича
Поручитель
17.02.1891 ст.
Поручитель у Никиты Федоровича Поликарпова
Поручитель
29.10.1895 ст.
Поручитель у Поликарпова Василия Федоровича
Поручитель
28.10.1909 ст.
Поручитель у Поникаровой Евдокии Диомидовны
Поручитель
20.04.1914 ст.
Поручитель у Поникарова Федора Диомидовича
Смерть
После 1914