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Крайнова Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 02.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1858

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1858

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1860

Сын: Крайнов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1861

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1865

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1868

Сын: Крайнов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1869

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Алексей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.10.1869
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