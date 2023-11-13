Крайнова Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 02.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1858
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
26.12.1858
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
26.07.1860
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
21.10.1861
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
16.04.1865
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
11.01.1868
Сын: Крайнов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1869
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Крайнов Алексей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.10.1869