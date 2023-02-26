Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Никита Ивлиев

Отец ребёнка: Ивлий Иванов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Василий Ивлиев

Отец ребёнка: Ивлий Иванов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1852

Дочь: Пелагея Ивлиева

Отец ребёнка: Ивлий Иванов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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