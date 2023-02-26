Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Никита Ивлиев
Отец ребёнка: Ивлий Иванов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Василий Ивлиев
Отец ребёнка: Ивлий Иванов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1852
Дочь: Пелагея Ивлиева
Отец ребёнка: Ивлий Иванов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно