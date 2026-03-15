Бельская (Гавронская) Любовь Петровна Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Бельская (Гавронская) Любовь Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1877, Париж

умерла Неизвестно

Супруги
Бельский Всеволод Владимирович1875 г.р.
Дети
Гагарина (Бельская) Мария Всеволодовна03.06.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельский Всеволод Владимирович

Рождение ребёнка
03.06.1904

Дочь: Гагарина (Бельская) Мария Всеволодовна

Отец ребёнка: Бельский Всеволод Владимирович

Смерть
Неизвестно

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