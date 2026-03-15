Бельская (Гавронская) Любовь Петровна
женский, родилась Около 1877, Париж
умерла Неизвестно
Супруги
Бельский Всеволод Владимирович1875 г.р.
Дети
Гагарина (Бельская) Мария Всеволодовна03.06.1904 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1904
Дочь: Гагарина (Бельская) Мария Всеволодовна
Отец ребёнка: Бельский Всеволод Владимирович
Смерть
Неизвестно