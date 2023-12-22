Каликин Фёдор Викулович
Место рождения
Дата рождения08.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1859
Отец: Каликин Викул Михайлович
Мать: Каликина Ирина Устиновна
Крещение
16.02.1859
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Гавриил Омский. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Парфён Иванович Каликин (двоюродный дед). Крёстная - жи... Показать все
Смерть
Неизвестно