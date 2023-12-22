Каликин Фёдор Викулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликин Фёдор Викулович

Каликин Фёдор Викулович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1859

Отец: Каликин Викул Михайлович

Мать: Каликина Ирина Устиновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
16.02.1859
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Гавриил Омский. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Парфён Иванович Каликин (двоюродный дед). Крёстная - жи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close