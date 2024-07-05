Беляев Сергей Алексеевич 11.09.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляев Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1939

Отец: Беляев Алексей Григорьевич

Мать: Беляева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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