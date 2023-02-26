Кашеникова (Кашенкина) Агафия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Отец ребёнка: Кашеников Федосий Гордеев
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно