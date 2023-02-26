Кашеникова (Кашенкина) Агафия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашеникова (Кашенкина) Агафия Стефанова

Кашеникова (Кашенкина) Агафия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Отец ребёнка: Кашеников Федосий Гордеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашеников Федосий Гордеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close