Киселев Фёдор Константинович
Место рождения
Дата рождения29.05.1825
Дата смерти11.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1825
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1849
Сын: Киселев Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Бракосочетание
До 29.12.1849
Рождение ребёнка
31.01.1851
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1855
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-ZS9P-B?i=21&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Шигонова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Киселев Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1860
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Восприемник
14.07.1861
Мария (Марфа) Степановна
Восприемник
01.09.1861
Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.05.1862
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Рождение ребёнка
14.05.1862
Дочь: Гликерья Фёдоровна
Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1909
Причина смерти: старость