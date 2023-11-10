Киселев Фёдор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Фёдор Константинович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.05.1825

Дата смерти

11.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1825

Отец: Киселев Константин Григорьевич

Мать: Киселева Василиса Трифиллиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Киселев Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1849

Сын: Киселев Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 29.12.1849

Жена: Киселева Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
31.01.1851

Сын: Киселев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Киселев Кирилл Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
09.08.1855

Сын: Киселев Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-ZS9P-B?i=21&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Шигонова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Киселев Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
24.08.1860

Сын: Киселев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
14.07.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Мария (Марфа) Степановна
Восприемник
01.09.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.05.1862

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1862

Дочь: Гликерья Фёдоровна

Мать ребёнка: Киселева Фёкла Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.09.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: старость
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