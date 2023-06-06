Исмаилов Ишмухамет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ибрашев Исмаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Ишмухаметова Сахиля
Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ишмухаметов Куллемет
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ишмухаметов Умер
Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ишмухаметова Фарказа
Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ишмухаметов Аббас
Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарипова Мурсалима
Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно