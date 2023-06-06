Исмаилов Ишмухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилов Ишмухамет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ибрашев Исмаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Ишмухаметова Сахиля

Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ишмухаметов Куллемет

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ишмухаметов Умер

Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ишмухаметова Фарказа

Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ишмухаметов Аббас

Мать ребёнка: Шарипова Мурсалима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Мурсалима

Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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