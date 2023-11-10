Белко (Леховская) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Сын: Белко Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Белко Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
09.03.1917 ст.
Отец ребёнка: Белко Фёдор Кириллович
Смерть
Неизвестно