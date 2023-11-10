Белко (Леховская) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белко (Леховская) Евдокия Ивановна

Место рождения

Ширигино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширигино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.05.1914 ст.

Муж: Белко Фёдор Кириллович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Сын: Белко Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Белко Фёдор Кириллович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1917 ст.

Сын: Белко Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Белко Фёдор Кириллович

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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