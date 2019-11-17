Соколова (Мочалова) Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения24.02.1934
Дата смерти17.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
14.10.1955
Сын: Соколов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Перфильевич
Рождение ребёнка
27.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Николай Перфильевич
Смерть
17.11.2019