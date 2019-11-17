Соколова (Мочалова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Мочалова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.02.1934

Дата смерти

17.11.2019

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: Мочалов Егор Михайлович

Мать: Шамонаева Клавдия Ипатовна

Прослауха, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1953

Муж: Соколов Николай Перфильевич

Рождение ребёнка
14.10.1955

Сын: Соколов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Перфильевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Николай Перфильевич

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.11.2019
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