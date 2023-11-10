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Терентий Михайлов

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1745 21.07.1745 Деревни Ягренева крестьянской сын отрок Терентей Михайлов Деревни Маркова крестьянина Варлама Тимофеева з дочерью ево девицей Устиной первым браком
Бракосочетание
21.07.1745

Жена: Устина Варлаамова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1745 21.07.1745 Деревни Ягренева крестьянской сын отрок Терентей Михайлов Деревни Маркова крестьянина Варлама Тимофеева з дочерью ево девицей Устиной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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