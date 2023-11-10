Терентий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1745 21.07.1745 Деревни Ягренева крестьянской сын отрок Терентей Михайлов Деревни Маркова крестьянина Варлама Тимофеева з дочерью ево девицей Устиной первым браком
Бракосочетание
21.07.1745
Жена: Устина Варлаамова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1745 21.07.1745 Деревни Ягренева крестьянской сын отрок Терентей Михайлов Деревни Маркова крестьянина Варлама Тимофеева з дочерью ево девицей Устиной первым браком
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно