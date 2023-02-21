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Асотов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1856 ст.

Отец: Асотов Ефим Стефанович

Мать: Асотова Параскева Алексеевна

Бракосочетание
08.01.1875 ст.

Жена: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Меркулова- Асотова Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Асотов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1902

Сын: Асотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна

Серковский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.09.1903 ст.

Дочь: Асотова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Х. Серковский Урюпинской станицы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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