Асотов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1856 ст.
Бракосочетание
08.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Меркулова- Асотова Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1902
Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна
Серковский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.09.1903 ст.
Дочь: Асотова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Асотова-Ястребова Татьяна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Х. Серковский Урюпинской станицы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно