Михаил Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Мартинов

Место рождения

д.Титы

Дата рождения

1745

Дата смерти

19.12.1807

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: ?

Мать: ?

д.Титы
Смерть
19.12.1807
д.Титы
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