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Михаил Мартинов
Михаил Мартинов
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Древо
Место рождения
д.Титы
Дата рождения
1745
Дата смерти
19.12.1807
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
?
Мать:
?
д.Титы
Смерть
19.12.1807
д.Титы
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