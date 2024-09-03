Самоловова (Слинкина) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти10.10.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1824
Дочь: Филатова (Самоловова) Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Фадеевич
Рождение ребёнка
24.01.1828
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна (Феодосья) Игнатьевна
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Фадеевич
Рождение ребёнка
27.09.1833
Дочь: Шехирева (Самоловова) Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Фадеевич
Смерть
10.10.1853