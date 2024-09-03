Самоловова (Слинкина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Слинкина) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

10.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Игнатий Фадеевич

Рождение ребёнка
01.12.1824

Дочь: Филатова (Самоловова) Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Фадеевич

Рождение ребёнка
24.01.1828

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна (Феодосья) Игнатьевна

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Фадеевич

Рождение ребёнка
27.09.1833

Дочь: Шехирева (Самоловова) Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Фадеевич

Смерть
10.10.1853

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