Павлова Елена Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Елена Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1835 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1854

Сын: Павлов Иван Феодосьевич

Отец ребёнка: Павлов Феодосий Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1856

Сын: Павлов Павел Феодосьевич

Отец ребёнка: Павлов Феодосий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Феодосий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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