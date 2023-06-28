Живорова (Серебрякова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живорова (Серебрякова) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1948

Отец: Федосов Михаил

Мать: Серебрякова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.06.1967

Дочь: Авдеева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Татауров Николай Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1970

Сын: Живоров Константин Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живоров Эдуард

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