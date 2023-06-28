Живорова (Серебрякова) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1948
Отец: Федосов Михаил
Рождение ребёнка
12.06.1967
Дочь: Авдеева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Татауров Николай Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1970
Сын: Живоров Константин Эдуардович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Живоров Эдуард