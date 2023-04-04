Харченко (Дикая) Жена Никиты
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Харченко Анастасия Никитовна
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Рождение ребёнка
08.12.1906
Сын: Харченко Игнатий Никитович
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Рождение ребёнка
После 1908
Сын: Харченко Трофим Никитович
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Ольга Никитовна
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Харченко Григорий
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Сын (Имя неизвестно)
Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)
Смерть
Неизвестно