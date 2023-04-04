Харченко (Дикая) Жена Никиты — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Дикая) Жена Никиты

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Харченко Анастасия Никитовна

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.12.1906

Сын: Харченко Игнатий Никитович

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1908

Сын: Харченко Трофим Никитович

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Ольга Никитовна

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Харченко Иван Никитович

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Харченко Григорий

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Сын (Имя неизвестно)

Отец ребёнка: Харченко Никита (Давыдович?)

Смерть
Неизвестно
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