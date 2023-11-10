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Шарабанова Татьяна Ивановна

Место рождения

Смирново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Смирново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузнецов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1916

Дочь: Кузнецова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1919

Дочь: Кузнецова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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