Шарабанова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кузнецов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1916
Дочь: Кузнецова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1919
Дочь: Кузнецова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно