Можжерина Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можжерина Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Между 1791 и 1794

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анисья (Аксинья) Сергеевна

Отец ребёнка: Можжерин Сергей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Можжерин Сергей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Можжерин Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Можжерин Сергей Игнатьевич

Смерть
Между 1791 и 1794
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