Можжерина Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиМежду 1791 и 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анисья (Аксинья) Сергеевна
Отец ребёнка: Можжерин Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Можжерин Сергей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Можжерин Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Можжерин Сергей Игнатьевич
Смерть
Между 1791 и 1794