Кривенко Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривенко Поликарп Климентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кривенко Иосиф Климентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кривенко Егор Климентьевич

Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Климентий Владимирович

Смерть
Неизвестно
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
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