Кривенко Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривенко Поликарп Климентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кривенко Иосиф Климентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кривенко Егор Климентьевич
Отец ребёнка: Кривенко Климентий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно