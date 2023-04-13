Михайленко Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Михайленко Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Михайленко Игнат Саввич

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Михайленко Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Михайленко Игнат Саввич

Рождение ребёнка
25.09.1865

Сын: Михайленко Сергей Игнатьевич

Отец ребёнка: Михайленко Игнат Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайленко Игнат Саввич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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