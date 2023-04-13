Михайленко Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Михайленко Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Михайленко Игнат Саввич
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Михайленко Федот Игнатьевич
Отец ребёнка: Михайленко Игнат Саввич
Рождение ребёнка
25.09.1865
Сын: Михайленко Сергей Игнатьевич
Отец ребёнка: Михайленко Игнат Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно