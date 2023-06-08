Овчинникова (Бубнова) Тамара
Место рожденияс.Зятья Н-Илимского района
Дата рождения17.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958
Отец: Бубнов Владимир
Мать: Бубнова Ксения
с.Зятья Н-Илимского района
Рождение ребёнка
01.11.1978
Сын: Овчинников Александр
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий
Рождение ребёнка
20.05.1982
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий
Рождение ребёнка
27.02.1984
Сын: Овчинников Сергей
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Анатолий