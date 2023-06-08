Овчинникова (Бубнова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Бубнова) Тамара

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Место рождения

с.Зятья Н-Илимского района

Дата рождения

17.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958

Отец: Бубнов Владимир

Мать: Бубнова Ксения

с.Зятья Н-Илимского района
Рождение ребёнка
01.11.1978

Сын: Овчинников Александр

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.05.1982

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.02.1984

Сын: Овчинников Сергей

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Анатолий

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