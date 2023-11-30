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Александра Ефимовна
Александра Ефимовна
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Древо
Место рождения
Боково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
До 1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим
До 77 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец:
Ефим
Мать: не указана
Боково
, Богородский, Московская область
Восприемник
1916
Боково
, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Смерть
Неизвестно
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