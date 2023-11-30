Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Ефимовна

Место рождения

Боково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 77 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Ефим

Мать: не указана

Боково, Богородский, Московская область
Восприемник
1916
Боково, Богородский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9bb8885b-dca2-4714-8021-1a6d5ce43008/43
Смерть
Неизвестно
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