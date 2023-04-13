Каплюченко Епистимия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1875
Сын: Каплюченко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Каплюченко Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Каплюченко Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Каплюченко Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.01.1882
Сын: Каплюченко Петр Андреевич
Отец ребёнка: Каплюченко Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно