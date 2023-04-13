Каплюченко Епистимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплюченко Епистимия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1875

Сын: Каплюченко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Каплюченко Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Каплюченко Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Каплюченко Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.01.1882

Сын: Каплюченко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Каплюченко Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплюченко Андрей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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