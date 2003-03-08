Дмитриев Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Вадим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1933

Дата смерти

08.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1933

Отец: Дмитриев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1963

Дочь: Гаврилова Елена Вадимовна

Мать ребёнка: Дмитриева Мария Павловна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Сергей Вадимович

Мать ребёнка: Дмитриева Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай Вадимович

Мать ребёнка: Дмитриева Мария Павловна

Смерть
08.03.2003
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