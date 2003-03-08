Дмитриев Вадим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1933
Дата смерти08.03.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1933
Отец: Дмитриев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1963
Дочь: Гаврилова Елена Вадимовна
Мать ребёнка: Дмитриева Мария Павловна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Сергей Вадимович
Мать ребёнка: Дмитриева Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай Вадимович
Мать ребёнка: Дмитриева Мария Павловна
Смерть
08.03.2003