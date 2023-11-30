Колобовникова Антонида Федотовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Колобовников Яков Иванович
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колобовников Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно