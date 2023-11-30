Колобовникова Антонида Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Антонида Федотовна

Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Колобовников Яков Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колобовников Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Колобовников Иван Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Иван Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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