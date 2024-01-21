Хмелевская Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1842 ст.
Дочь: Хмелевская Стефанида Козьмина
Отец ребёнка: Хмелевский Козьма Михайлов
Рождение ребёнка
15.05.1845 ст.
Сын: Хмелевский Михаил Козьмин
Отец ребёнка: Хмелевский Козьма Михайлов
Рождение ребёнка
17.08.1847 ст.
Дочь: Наталья Козьмина
Отец ребёнка: Хмелевский Козьма Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно