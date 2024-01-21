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Хмелевская Дарья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1842 ст.

Дочь: Хмелевская Стефанида Козьмина

Отец ребёнка: Хмелевский Козьма Михайлов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1845 ст.

Сын: Хмелевский Михаил Козьмин

Отец ребёнка: Хмелевский Козьма Михайлов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1847 ст.

Дочь: Наталья Козьмина

Отец ребёнка: Хмелевский Козьма Михайлов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Козьма Михайлов

Смерть
Неизвестно
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