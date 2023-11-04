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Шемякин Сергей Александрович
Шемякин Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1984
Пол
Мужской
Отец
Шемякин Александр Сергеевич
1959 г.р.
Мать
Шемякина (Дабрунова) Светлана Витальевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1984
Отец:
Шемякин Александр Сергеевич
Мать:
Шемякина Светлана Витальевна
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