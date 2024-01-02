(Хрунова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрунова) Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Хрунов Петр Степанович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Хрунов Варфоломей Петрович

Отец ребёнка: Хрунов Петр Степанович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Петр Степанович

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