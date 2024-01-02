(Хрунова) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Хрунов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хрунов Варфоломей Петрович
Отец ребёнка: Хрунов Петр Степанович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно