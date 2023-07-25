Луткова (Грошикова) Акилина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуткова (Грошикова) Акилина Игнатьевна

Луткова (Грошикова) Акилина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Грошиков Игнат Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Лутков Павел Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1859

Дочь: Луткова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Лутков Павел Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1862

Дочь: Луткова Марфа Павловна

Отец ребёнка: Лутков Павел Прокофьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close