Луткова (Грошикова) Акилина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Грошиков Игнат Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1857
Рождение ребёнка
27.07.1859
Дочь: Луткова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Лутков Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
02.09.1862
Дочь: Луткова Марфа Павловна
Отец ребёнка: Лутков Павел Прокофьевич
Смерть
Неизвестно