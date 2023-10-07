Сороковиков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1997
Сын: Сороковиков Никита Викторович
Мать ребёнка: Сороковикова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
21.06.2006
Дочь: Сороковикова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Сороковикова Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно