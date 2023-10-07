Сороковиков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСороковиков Виктор Николаевич

Сороковиков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1997

Сын: Сороковиков Никита Викторович

Мать ребёнка: Сороковикова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
21.06.2006

Дочь: Сороковикова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Сороковикова Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сороковикова Светлана Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close