Сырчина (Булатова) Анна Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырчина (Булатова) Анна Лазарева

Сырчина (Булатова) Анна Лазарева

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Булатов Лазарь Васильев

Мать: Булатова Дарья Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Ожеговская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close