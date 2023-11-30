Сырчина (Булатова) Анна Лазарева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Булатов Лазарь Васильев
Мать: Булатова Дарья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Ожеговская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763