Садовский Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1948
Сын: Садовский Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Садовская Татьяна Исааковна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садовская Татьяна Исааковна
Смерть
Неизвестно