Садовский Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовский Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1948

Сын: Садовский Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Садовская Татьяна Исааковна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садовская Татьяна Исааковна

Смерть
Неизвестно
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