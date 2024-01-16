Корзникова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корзников Михаил Павлович
Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно