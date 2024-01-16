Корзникова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корзников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Корзников Павел Сидорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Павел Сидорович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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