Антипина Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.03.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Антипинъ Константинъ
Отец ребёнка: Антипинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Григорій
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Антипина Евдокия
Отец ребёнка: Антипинъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Григорій
Смерть
22.03.1911
Причина смерти: отъ водянки