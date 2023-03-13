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Антипина Матрена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.03.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Антипинъ Константинъ

Отец ребёнка: Антипинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1905

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Антипина Евдокия

Отец ребёнка: Антипинъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Григорій

Смерть
22.03.1911
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ водянки
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