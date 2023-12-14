Шерстянкин Герасим Прокофиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Герасим Прокофиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Шерстянкин Прокофий Ерофеевич

Мать: не указана

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