Вотякова (Ершева) Степанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Ершева) Степанида Васильева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

14.12.1842

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Вотяков Василий Григорьев

Мать: Анастасия Григорьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1814

Сын: Ершев Димитрiй Петров

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1817

Сын: Ершев Григорiй Петров

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1821

Дочь: Ершева Ксенiя Петрова

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ершев Иван Петров

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1829

Сын: Ершев Феодор Петров

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершева Васса Петрова

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершев Михаил Петров

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершев Андрей Петров

Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.12.1842
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