Вотякова (Ершева) Степанида Васильева
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти14.12.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Вотяков Василий Григорьев
Мать: Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
26.10.1814
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
30.09.1817
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
24.01.1821
Дочь: Ершева Ксенiя Петрова
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ершев Иван Петров
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
14.02.1829
Сын: Ершев Феодор Петров
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершева Васса Петрова
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершев Михаил Петров
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершев Андрей Петров
Отец ребёнка: Ершев Петр Ефимов
Смерть
14.12.1842