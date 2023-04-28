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Ершев Михаил Петров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершев Петр Ефимов

Мать: Вотякова Степанида Васильева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.10.1833

Сын: Ершев Яков Михайлов

Мать ребёнка: Матрона Егорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Ершев Данiил Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1840

Дочь: Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1843

Сын: Ершев Емельян Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1844

Сын: Ершев Кельсiй Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1851

Сын: Ершев Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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