Ершев Михаил Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ершев Петр Ефимов
Рождение ребёнка
16.10.1833
Сын: Ершев Яков Михайлов
Мать ребёнка: Матрона Егорова
Рождение ребёнка
15.12.1834
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1840
Дочь: Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1843
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1844
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
09.11.1851
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно