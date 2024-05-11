Боргвардт (Боргвардт) Нина Карловна 06.05.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Боргвардт (Боргвардт) Нина Карловна

Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

06.05.1911 ст.

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911 ст.

Отец: Боргвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Федорович (Фридрихович)

Мать: Борхвардт (Николаева) Варвара Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Крещение
15.05.1911 ст.
Троицкий собор г. Подольска, г. Подольск, Подольский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
1926
Причина смерти: Саркома

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