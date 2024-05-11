Боргвардт (Боргвардт) Нина Карловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1911 ст.
Дата смерти1926
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911 ст.
Отец: Боргвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Федорович (Фридрихович)
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Крещение
15.05.1911 ст.
Троицкий собор г. Подольска, г. Подольск, Подольский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
1926
Причина смерти: Саркома